Decomisan fuegos artificiales y 8 mil cajetillas de cigarrillos en el barrio Meiggs en Santiago

Un importante decomiso de fuegos artificiales además de ocho mil cajetillas de cigarrillos realizó Carabineros este martes en el Barrio Meiggs, comuna de Santiago, región Metropolitana.

El operativo se realizó en la calle Gorbea 2950, donde los funcionarios descubrieron a dos sujetos que estaban comercializando objetos de procedencia extranjera.

Tras la detención de los dos individuos, los agentes descubrieron una bodega que contenía una gran cantidad de cigarrillos y fuegos artificiales, según informó el coronel Claudio Pavez de la Prefectura de Santiago Central.

“Estos sujetos huyen e ingresan a una bodega, lugar donde son detenidos y conjuntamente con ellos se puede verificar que en el interior existen una abundante cantidad de mercadería”, señaló.

Los individuos fueron detenidos por infracción de la Ley de Aduanas y la Ley de Armas y Explosivos, además del delito de contrabando.

Las 8 mil cajetillas fiscalizadas por Carabineros corresponden a una avaluación de más de $20 millones de pesos de evasión tributaria.

(Imagen: Carabineros)

