Decomisan cerca de 25 mil medicamentos de origen chino que se almacenaban y comercializaban en el Barrio Meiggs

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) incautó medicamentos de origen chino, sin registro sanitario en nuestro país, que se almacenaban y comercializaban en el Barrio Meiggs en Santiago.

El operativo se realizó este viernes luego de una denuncia del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile en torno a la venta ilegal de medicamentos en malls chinos de la capital.

Cuatro imputados quedaron apercibidos, siendo dos de ellos de nacionalidad china, un peruano y un chileno, todos los ciudadanos extranjeros con situación migratoria regular.

En el lugar se encontraron, mediante inspección de las bodegas, cajas de medicamentos en distintos formatos (crema, pastillas y jarabes) en idioma Chino y sin autorización sanitaria para su expendio en el territorio nacional.

En total, los oficiales de BRIDESMA decomisaron 24 mil 967 productos farmacológicos en distintos formatos y de diverso tipo. Todos fueron remitidos al Instituto de Salud Pública.

En un punto de prensa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue consultado por la operación y sostuvo que "recuperar el Barrio Meiggs no solo significa hacerlo desde el comercio ilícito, sino también desde aquellos aspectos que proveen medios o insumos que se encuentran prohibidos o derechamente son ilegales en nuestro país".

La vicepresidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile, María Soledad Velásquez, había denunciado previamente, a través de una carta al director de El Mercurio, que "hemos constatado que malls chinos en la capital venden medicamentos de diversos tipos, provenientes de Asia, en sus góndolas. El hecho descrito representa un problema de salud pública de gran importancia".

Cabe recordar que esta semana se inició la tercera etapa del plan de recuperación del Barrio Meiggs. La operación se extendió por dos días y terminó con un total de 14 personas detenidas.

(Imagen: PDI)

PURANOTICIA