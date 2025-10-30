Declaran inadmisible recurso ingresado por Daniel jadue contra el Servel para lograr estar en la papeleta por el Distrito 9

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso ingresado por Daniel Jadue contra el Servel, para lograr ingresar en la papeleta por el Distrito 9 en las elecciones parlamentarias.

El tribunal de alzada capitalino estimó que el recurso excede el objeto de esa acción cautelar y que el asunto ya fue conocido por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El fallo, fechado el 30 de octubre de 2025, subraya que “el recurso de protección solo procede frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que afecten garantías del artículo 20 de la Constitución, y que las peticiones formuladas deben ser conocidas por la autoridad competente”, en este caso, el Tricel.

La resolución fue adoptada por la sala integrada por el ministro Mario Rojas (presidente), la ministra Iara Barrios y el ministro suplente Rodrigo Carrasco.

