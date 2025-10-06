Declaran inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego por el caso ProCultura se traslade a Santiago

El Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó la apelación interpuesta por el fiscal Eduardo Ríos Briones, fiscal adjunto de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta, respecto a la resolución de incompetencia del tribunal en el marco de la arista vinculada al gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, del caso ProCultura.

El magistrado Hans Durán declaró “inadmisible, por improcedente, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución que resolvió el incidente de incompetencia inhibitoria”.

De esta forma, se ordenó dar cumplimiento a la resolución del pasado 30 de septiembre y remitir los antecedentes de la causa al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

La Fiscalía ingresó el viernes 3 de octubre el recurso de apelación, el cual buscaba dejar sin efecto la resolución del 30 de septiembre y declarar improcedente el incidente de incompetencia mientras no se resolviera la solicitud de desafuero contra Orrego o que se declarara que el tribunal competente para conocer la causa es el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Cabe señalar que el Gobernador se encuentra siendo investigado por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida.

