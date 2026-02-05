Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por amenaza de incendios forestales

La Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por amenaza de incendios forestales.

En atención al análisis de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se señala que existen condiciones meteorológicas y zonas con alta probabilidad de generación y propagación de siniestros.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

El organismo indicó que la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia2.

Senapred recomendó a la población "mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder; no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación; e informarse a través del Visor Chile Preparado sobre las áreas con mayor riesgo de incendios forestales (https://web.senapred.cl/visor-chile-preparado/). En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134)".

