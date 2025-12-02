Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por amenaza de incendios forestales

La Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por amenaza de incendios forestales.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, botón rojo (Conaf) y pronóstico de riesgos de incendios forestales (Conaf), de acuerdo a sus análisis técnicos y debido a que se presentan condiciones meteorológicas adversas para la región Metropolitana, se determinan zonas con alta probabilidad de generación y propagación de incendios forestales.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante elmonitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a laamenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA