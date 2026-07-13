Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana ante pronóstico de precipitaciones, nevadas y viento

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos para la Región Metropolitana:

Alertamiento: Alerta AA90

Pronóstico: Viento moderado a fuerte en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera de la región durante este jueves.

Alertamiento: Alerta AA91

Pronóstico: Precipitaciones moderadas a fuertes en cordillera de la costa, valle y precordillera de la región durante este jueves y hasta el sábado.

Alertamiento: Aviso A319-2

Pronóstico: Viento normal a moderado en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera de la región desde este martes y hasta el sábado.

Alertamiento: Aviso A322-1

Pronóstico: Nevadas normales a moderadas en cordillera de la región desde este jueves hasta el sábado.

Asimismo, conforme a lo indicado en dichos alertamientos meteorológicos, los montos de precipitación (mm), las velocidades del viento (km/h) y la altura de la isoterma 0 °C (m s. n. m.) son los siguientes:

Nota: montos de precipitaciones contemplan el período entre las 09:00 horas del día indicado y las 09:00 horas del día siguiente.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, que se encuentra vigente desde este lunes 13 de julio de 2026 y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que esta alerta se constituye como "un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA