Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana ante pronóstico de lluvias, nieve y tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región:

Además, de acuerdo con lo informado por la DMC en su actualización del Informe de Amenaza Meteorológica de este miércoles, los montos de precipitaciones (mm/cm), viento (km/h) e isoterma 0°C serán:

En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente a contar de este miércoles y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

El organismo indicó que "la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA