Declaran Alerta Roja por calor extremo para la región Metropolitana: se pronostican entre 31 y 34 °C

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la región Metropolitana por calor extremo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la zona:

Pronóstico: Altas temperaturas en cordillera de la costa, valle y precordillera (31 y 34 °C). Esto se produciría desde este viernes y hasta el domingo 18.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja Regional por calor extremo, vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Con la declaración de esta Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento".

Senapred recomendó a la población, "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo".

PURANOTICIA