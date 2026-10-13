Declaran Alerta Roja para la región Metropolitana ante lluvia, granizos y tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la región Metropolitana por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la zona:

Alertamiento: Alerta AA178

Pronóstico: Tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en cordillera de la costa, valle y precordillera, durante este martes.

Alertamiento: Aviso A544-2

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera, durante este martes y el miércoles 14.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada a alta en precordillera, moderada en valle longitudinal, baja a moderada en cordillera y baja en cordillera de la costa.

Asimismo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informa un total de 27.980 clientes sin suministro eléctrico en la región, con Quilicura (7.782) y Lampa (6.396) siendo las comunas más afectadas.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja Regional por evento meteorológico, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones lo ameriten", y canceló la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, que se mantenía vigente desde este martes.

Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

PURANOTICIA