Declaran Alerta Roja para la comuna de Pirque por incendio forestal cercano a sectores poblados

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Pirque por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Camino San Vicente" se mantiene en combate.

La emergencia en la comuna de la región Metropolitana se encuentra cercana a sectores poblados y ha consumido una superficie aproximada de 7 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Pirque por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Trabajan en el lugar: Bomberos de Puente Alto – Pirque, La Granja - San Ramon - La Pintana; San José de Maipo; 6 brigadas, 1 técnico, 4 Aeronaves, 1 Camión Aljibe, Carabineros y Personal de Seguridad Ciudadana Pique.

(Imagen: @INF0SCHILE)

