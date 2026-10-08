Declaran Alerta Roja en 10 comunas de la región Metropolitana tras remoción en masa de tipo aluvión en Las Condes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, por remoción en masa.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Metropolitana del Senapred, producto de la activación de la Quebrada Las Ondas, se generó una remoción en masa de tipo aluvión, que afectó el sector oriente de la comuna de Las Condes, principalmente las avenidas, Vital Apoquindo, Camino el Alba.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en valles longitudinales y precordillera de la región.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja por remoción en masa para las comuna de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, vigente desde este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

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