Declaran Alerta Ambiental para este viernes en la región Metropolitana debido a adversas condiciones de ventilación

La Delegación Presidencial de la región Metropolitana declaró para este viernes alerta ambiental.

Esto, debido a las adversas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago y a los actuales niveles de contaminación.

La medida preventiva que busca resguardar la salud de los habitantes de la región, fue adoptada tras recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, .

Desde la delegación informaron que “actualmente las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, se mantienen en el rango de regular y bueno. Hoy, jueves 28 de mayo, en términos meteorológicos se observa un régimen anticiclónico debilitado en superficie y flujo zonal en altura. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, para este viernes 29 de mayo se prevé circulación ciclónica en superficie e ingreso de dorsal en altura, con temperaturas extremas de 4º y 23ºC”.

Las autoridades recordaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la región Metropolitana y recordaron que las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la región.

RESTRICCIÓN VEHICULAR

Para la restricción vehicular, los automóviles con Sello Verde no podrán circular con terminación 6 y 7 en la Provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto.

Los vehículos sin Sello Verde tienen prohibición para todas las terminaciones (0 a 9) en el interior del Anillo Américo Vespucio; fuera de ese anillo, en la misma provincia más San Bernardo y Puente Alto, la restricción aplica para terminaciones 2, 3, 4 y 5.

En tanto, las motocicletas en esa misma zona no podrán circular con terminación 6 y 7.

El transporte de carga (incluye camionetas) sin Sello Verde queda restringido con terminaciones 2, 3, 4 y 5 en el interior del Anillo Américo Vespucio; para los que cuentan con Sello Verde no hay restricción.

PURANOTICIA