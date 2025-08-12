Declaran Alerta Ambiental para este miércoles en la región Metropolitana ante malas condiciones de ventilación

Dados los actuales niveles de concentración de contaminantes y las malas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago, la Delegación Presidencial de la región Metropolitana -por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente RM- declaró para este miércoles 13 Alerta Ambiental en la región Metropolitana, medida preventiva para resguardar la salud de los habitantes de la región.

Esta jornada se observó régimen anticiclónico debilitado en superficie y flujo zonal en altura. En términos de calidad del aire, las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, se mantuvieron en el rango de regular y bueno.

Para este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé configuración tipo A (aire cálido en altura) dando paso a circulación ciclónica en superficie y dorsal en altura. Se esperan temperaturas entre 6°C y 24°C, no existiendo probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la región Metropolitana.

Las autoridades regionales, formularon un llamado a la población a respetar las medidas decretadas con este episodio, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la región Metropolitana, medida que será fiscalizada por los equipos de la Seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros de Chile.

Las quemas agrícolas -que están prohibidas en toda la región Metropolitana entre el 01 de marzo hasta el 31 de octubre- serán fiscalizadas por la Seremi de Agricultura, en conjunto con los equipos de SAG y Conaf.

Por otra parte, la restricción vehicular -que se puede revisar en el Calendario dispuesto por la autoridad de Transportes https://www.mtt.gob.cl/restriccion-vehicular-2025 será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia dispuesta en toda la RM.

PURANOTICIA