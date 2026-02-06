Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Declaran Alerta Amarilla por calor intenso para la región Metropolitana: se esperan temperaturas de hasta 34°

Declaran Alerta Amarilla por calor intenso para la región Metropolitana: se esperan temperaturas de hasta 34°

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Se pronostican altas temperaturas en cordillera de la costa, valle y precordillera de la región desde este viernes y hasta el sábado.

Declaran Alerta Amarilla por calor intenso para la región Metropolitana: se esperan temperaturas de hasta 34°
Viernes 6 de febrero de 2026 13:13
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La Dirección Regional del  Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la región Metropolitana por calor intenso.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región

Alertamiento

Pronóstico

Inicio

Fin

Aviso A54

Altas temperaturas en cordillera de la costa, valle y precordillera.

06-02

07-02

Cabe mencionar que, conforme a lo indicado en el Pronóstico Público de este viernes, las temperatura proyectadas serán las siguientes:

Zona

Temperaturas °C

Viernes 06

Sábado 07

Domingo 08

Cordillera de la costa

31 – 34

31 – 33

30 – 31

Valle

32 – 34

32 – 34

30 – 31

Precordillera

32 – 34

32 – 34

30 – 31

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla Regional por calor intenso, vigente a contar de este viernes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

El organismo indicó que con la declaración de esta alerta "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medioambiente".

Senapred recomendó a la población "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor intenso, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo".

PURANOTICIA

Cargar comentarios