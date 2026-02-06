Declaran Alerta Amarilla por calor intenso para la región Metropolitana: se esperan temperaturas de hasta 34°

Se pronostican altas temperaturas en cordillera de la costa, valle y precordillera de la región desde este viernes y hasta el sábado.
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la región Metropolitana por calor intenso.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región
|
Alertamiento
|
Pronóstico
|
Inicio
|
Fin
|
Aviso A54
|
Altas temperaturas en cordillera de la costa, valle y precordillera.
|
06-02
|
07-02
Cabe mencionar que, conforme a lo indicado en el Pronóstico Público de este viernes, las temperatura proyectadas serán las siguientes:
|
Zona
|
Temperaturas °C
|
Viernes 06
|
Sábado 07
|
Domingo 08
|
Cordillera de la costa
|
31 – 34
|
31 – 33
|
30 – 31
|
Valle
|
32 – 34
|
32 – 34
|
30 – 31
|
Precordillera
|
32 – 34
|
32 – 34
|
30 – 31
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla Regional por calor intenso, vigente a contar de este viernes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".
El organismo indicó que con la declaración de esta alerta "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medioambiente".
Senapred recomendó a la población "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor intenso, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo".
PURANOTICIA