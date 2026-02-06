Declaran Alerta Amarilla por calor intenso para la región Metropolitana: se esperan temperaturas de hasta 34°

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región

Alertamiento Pronóstico Inicio Fin Aviso A54 Altas temperaturas en cordillera de la costa, valle y precordillera. 06-02 07-02

Cabe mencionar que, conforme a lo indicado en el Pronóstico Público de este viernes, las temperatura proyectadas serán las siguientes:

Zona Temperaturas °C Viernes 06 Sábado 07 Domingo 08 Cordillera de la costa 31 – 34 31 – 33 30 – 31 Valle 32 – 34 32 – 34 30 – 31 Precordillera 32 – 34 32 – 34 30 – 31

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla Regional por calor intenso, vigente a contar de este viernes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

El organismo indicó que con la declaración de esta alerta "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medioambiente".

Senapred recomendó a la población "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor intenso, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo".

PURANOTICIA