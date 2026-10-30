Declaran Alerta Amarilla para la región Metropolitana ante probables tormentas eléctricas con granizos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla y canceló la Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región:

Alertamiento: Aviso A591-5

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas asociadas con probabilidad de granizos en valle, precordillera y cordillera, desde este viernes y hasta el domingo 1.

Alertamiento: Aviso A595

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en valle y precordillera, durante este sábado.

Asimismo, conforme a lo indicado por la DMC en el Informe de Amenaza Meteorológica y en el alertamiento vigente, para los próximos días los montos pronosticados de precipitaciones, velocidades de viento y altura de isoterma cero, son los siguientes:

Precipitaciones: entre 1 y 20 mm .

. Viento: 25 – 50 km/h .

. Isoterma 0: entre 2.800 – 3.500 m.s.n.m.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Moderada en valle longitudinal, precordillera y cordillera y Baja en cordillera de la costa.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla Regional por evento meteorológico, que se encuentra vigente desde este viernes 30 de octubre y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Cabe destacar que, se mantiene la Alerta Roja para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, por remoción en masa, que se encuentra vigente desde el día 26 de octubre y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Cabe señalar que la Alerta Amarilla mantiene alistados escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.

PURANOTICIA