Declaran Alerta Amarilla para la región Metropolitana ante precipitaciones, probables tormentas eléctricas y viento

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Temprana Preventiva que se mantenía vigente desde el viernes 2 de octubre y declaró Alerta Amarilla para la región Metropolitana por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana del Senapred, producto de las precipitaciones registradas se reportan distintas comunas con calles y pasos bajo nivel anegados, una remoción en masa en la comuna de Melipilla, además de activación de quebradas en la comuna de San José de Maipo.

Al momento, los equipos de emergencia se encuentran desplegados en distintos puntos de la región a fin de atender las situaciones reportadas y el monitoreo oportuno de nuevos eventos.

Cabe señalar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mantiene vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región Metropolitana:

Alertamiento: Alerta AA174-1

Pronóstico: Precipitaciones moderadas a fuertes en cordillera de la costa, valle y precordillera, durante este martes y hasta el miércoles.

Alertamiento: Aviso A531-3

Pronóstico: Viento normal a moderado en cordillera, desde el lunes 5 hasta el jueves 8.

Alertamiento: Aviso A534-2

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en precordillera y cordillera, durante el lunes y hasta este martes 6.

Alertamiento: Aviso A535-1

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera, desde esté miércoles y hasta el viernes.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Alta en cordillera de la costa, valle y precordillera y Baja en cordillera.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico que se mantenía vigente desde el 02 de octubre y declara Alerta Amarilla Regional por evento meteorológico, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

PURANOTICIA