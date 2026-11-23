Tras encabezar un consejo de gabinete, el Presidente José Antonio Kast anunció que el Gobierno se preparará para rendir cuentas al país el próximo 11 de marzo, al cumplirse un año de su gestión.

En ese sentido, indicó que este lunes "comienza a correr un plazo, que son los 100 días que tiene el Gobierno para llegar al 11 de marzo. Son 100 días donde vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia que aún sigue latente en Chile, que es el tema de empleo"

"El 11 de marzo vamos a rendir cuenta de un año de Gobierno y vamos a ir mostrando paso a paso los logros que se han obtenido en este año de trabajo. Estos 100 días sólo vamos a redoblar nuestros esfuerzos", añadió.

"Vamos a dar cuenta de cómo ha habido un cambio radical en lo que es la calidad de vida de nuestros compatriotas", aseguró.

También dijo que "no nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo por los ruidos políticos que puedan existir. ¿Miramos las encuestas? Obviamente miramos las encuestas. ¿Definen nuestro actuar? No lo han definido jamás, porque hay puntos de importancia suma que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa".

Asimismo, señaló que "en materia de trabajo, vamos a ir acelerando aún más el tema de la ejecución de obras que señalamos cuando planteamos el Chile Despega. Vamos a poner más fuerza en lo que es el modo empleo, que también está funcionando".

"En temas del alivio a los chilenos, ustedes ya han visto lo que se ha hecho en temas de energía, la baja de las cuentas. Y esa buena noticia va a continuar, porque ya también la ministra (Ximena Rincón) ha anunciado una baja promedio del 4,3 por ciento en el tema de la baja de la luz", destacó.

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