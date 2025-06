Declaran admisible querella de abogado del barco "Cobra" contra el querellante de la lancha "Bruma"

La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la resolución que había declarado inadmisible la querella presentada por el abogado de los tripulantes del barco pesquero "Cobra" y de la empresa Blumar, Alejandro Espinoza, quien acusó por injurias y calumnias a su colega representante de la familia de las víctimas de la embarcación Bruma, Rafael Poblete.

Con esta resolución, la acción legal ahora será remitida por el Juzgado de Garantía al Ministerio Público para investigar al abogado querellante, a quien Espinoza imputa declaraciones injuriosas al haber asegurado públicamente que detrás de la desaparición de los pescadores existen conductas criminales e inmorales.

El defensor destacó el fallo del tribunal de alzada, y aseguró que su colega emitió “falsas afirmaciones”, pues “nunca existió pacto de silencio ni cambio de versiones de la tripulación”.

Por su parte, en representación de las víctimas del "Bruma", el abogado Rafael Poblete aseguró -a través de una declaración- que no serán “intimidados ni censurados en la defensa de nuestros representados. La verdad es innegable y evidente”.

“La Corte estimó que previo a decretar que no existieron ni injurias ni calumnias, debía darse tramitación a la querella, fundado no en que lo señalado en aquel fallo fuere incorrecto, sino porque debía primero discutirse el fondo del asunto. La decisión de la Corte se ha referido entonces a una decisión que estimó ANTICIPADA, es decir, a un tema formal, pero no de fondo”, sostuvo.

Agregando “aceptamos la decisión de la Corte y en juicio no solo acreditaremos que las expresiones no son constitutivas de delito, sino que se trata de una acción infundada que solo busca desviar la atención de la contundente prueba reunida por Fiscalía Regional en la investigación del abordaje a la Bruma, que indican la responsabilidad del capitán y tripulantes del Cobra y de la empresa Blumar. Son estos quienes tienen la calidad de imputados en esa relevante investigación penal y quienes deberán responder ante la justicia”.

PURANOTICIA