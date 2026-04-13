Decapitado, maniatado y calcinado: investigan macabro hallazgo de cuerpo en Curacaví

Un macabro crimen quedó al descubierto durante la madrugada de este lunes 13 de abril en la comuna de Curacaví, lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre decapitado, maniatado y calcinado.

El hallazgo lo realizó un lugareño en el kilómetro 2 de la cuesta Zapata, después de observar fuego en el lugar. Al acercarse a apagar el foco de incendio, el hombre descubrió el cadáver y dio aviso a la policía.

Por las características del crimen, la investigación quedó a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano, con apoyo de las unidades especializadas del OS9 y Labocar de Carabineros.

En el lugar, la fiscal ECOH Carmen Gloria Guevara informó que la víctima sería una persona de género masculino, pero que hasta el momento no se ha logrado identificar la identidad ni la edad del sujeto hallado sin vida.

"Se trata de un cuerpo de sexo masculino que está decapitado, maniatado y una de las extremidades presenta una fractura expuesta. Se encontraría presumiblemente envuelto", añadió la persecutora.

Personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizan peritajes en el sitio del suceso, diligencias que se complican por las características del terreno, correspondiente a una quebrada a un costado de la ruta.

PURANOTICIA