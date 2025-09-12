Debate sobre la eutanasia: Ministra de Salud pide dejar de lado lo político y centrarse en las personas

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, salió al paso de las críticas sobre el proyecto de ley de eutanasia, afirmando que su discusión en el Congreso no se debe a un aprovechamiento político de cara a las elecciones. En una entrevista con ADN Hoy, la secretaria de Estado defendió la necesidad de abordar el tema, asegurando que se trata de una "necesidad que existe" en la sociedad chilena.

Aguilera respondió a los sectores de la oposición que cuestionan la prioridad del proyecto, indicando que el Presidente le solicitó dar urgencia a la ley en 2024, y no recientemente. "Nosotros hicimos un trabajo de revisión del proyecto que venía aprobado por la cámara de diputados, bien cuidadosa y prudente", afirmó la ministra, desmintiendo la idea de una "decisión de último minuto". La titular de Salud enfatizó que el proyecto es una iniciativa transversal que recoge el sentir de distintos sectores.

La ministra Aguilera también se refirió a la polarización que rodea la discusión, señalando que el tema va más allá de la división política tradicional. "Tampoco es que el bloque de derecha esté todo en contra, esto no es tan derecha e izquierda, tiene que ver más con las convicciones y las creencias de cada persona", explicó. Con ello, la autoridad sanitaria busca centrar el debate en la autonomía de las personas sobre su propia vida, un principio que el Gobierno considera fundamental. "Nosotros somos respetuosos de eso, pero también de la autonomía de las personas sobre su propia vida", concluyó, subrayando la postura del Gobierno de buscar una legislación que respete la dignidad de los pacientes en situaciones de sufrimiento insoportable.

