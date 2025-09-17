Click acá para ir directamente al contenido
Daza por alza de Matthei en encuestas tras el debate: "Las personas están reconociendo que es la mejor opción para ser Presidenta"

Daza por alza de Matthei en encuestas tras el debate: "Las personas están reconociendo que es la mejor opción para ser Presidenta"

La vocera de campaña de la abanderada sostuvo que “las encuestas semana a semana son una fotografía de la percepción ciudadana", y que en ningún caso "vamos a car en una complacencia".

Miércoles 17 de septiembre de 2025 15:48
La vocera de campaña de Evelyn Matthei, Paula Daza, se refirió al alza de la candidata en las últimas encuestas tras el debate presidencial.

En conversación con Infinita, la exsubsecretaria de Salud Pública señaló que “lo que estamos viendo en los últimos días, y tenemos que seguir con esto es que las personas están reconociendo y estamos llegando con el mensaje de que Evelyn Matthei es la mejor opción para ser Presidenta, con las propuestas concretas y vamos a seguir en esta línea”.

Junto con ello, sostuvo que “las encuestas semana a semana son una fotografía de la percepción ciudadana, en ningún caso vamos a car en una complacencia”.

“Tenemos claro que Evelyn Matthei estuvo liderado las encuestas, y que iban a aparecer otros actores y eso podía cambiar, hoy estamos firmes, tenemos un trabajo sólido”, añadió.

Daza recalcó que deben “avanzar a segunda vuelta, ese es nuestro gran desafío, la gran encuesta va a ser el 16 de noviembre, esa es la más importante y esa es la que vale”.

