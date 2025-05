Daniel Jadue afirma que primarias oficialistas "no son un elemento democrático"

Pese a que el Partido Comunista participará de las próximas primarias del oficialismo, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cuestionó los comicios en su programa “Sin Maquillaje”, transmitido a través de su canal de YouTube.



“Yo le quito valor a las primarias, no creo que son un elemento democrático porque instalan la decisión política en un lugar, donde la discusión política no se da, entonces es raro que la gente tenga de definir quién es el candidato de los partidos porque esto te da la posibilidad, de gente que no es militante, que no le interesa la política, vaya por motivaciones muy distintas y vote en una primaria”, sentenció Jadue.



Según consigna El Mercurio, el exalcalde agregó que si a las próximas primarias “llegan dos millones es porque la derecha va a intervenir en nuestra primaria y van a decidir con quién quieren competir”.



Añadió al respecto que veía dos posibilidades: “Uno, es que vayan a votar por Carolina Tohá para asegurar que gana quien gane (de la oposición), ellos sigan gobernando. Pero también podrían ir a votar por Jeannette Jara, porque ellos podrían pensar que sería más fácil para el candidato de derecha competir contra una comunista para tratar de instalar estas campañas de odio y de anticomunismo, pero lo relevante es por qué gente de derecha va a votar en nuestra primaria”, explicó Jadue.

“Ya lo hicieron una vez y lo vana volver a hacer”, añadió.

Jadue, quien está con arresto domiciliario por la investigación de las Farmacias Populares, perdió en las primarias de 2021 ante el, en ese entonces, diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric.

