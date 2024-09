Daniel Jadue tras dejar la prisión preventiva en Capitán Yáber: "Por fin se restableció el derecho"

Después de las 16:15 horas de este lunes, Daniel Jadue dejó el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde había estado cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en relación con el «Caso Farmacias Populares».

Tras 90 días en prisión, el Tercer Juzgado de Garantía dispuso su liberación, permitiendo que el exalcalde de Recoleta cumpla la medida cautelar de arresto domiciliario mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso.

La salida de Jadue de la cárcel estuvo acompañada por un grupo de seguidores que le brindaron su apoyo.

"Muy contento, por fin se restableció el derecho. Estoy muy contento con este fallo, porque no dio por acreditado la comisión de ningún delito ni mi participación en ellos", dijo en medio de abrazos y gritos de sus adherentes.

"Ahora a demostrar mi inocencia. Solo lamentar todo el mal trato de todos los que sean ufanados, los que han festinado con la perdida de libertad de cualquier ser humano”, reflexionó.

Jadue se encontraba recluido desde el 3 de junio pasado en el anexo cárcel Capitán Yáber, tras ser formalizado como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal, en el marco del caso Farmacias Populares.

En sus argumentos, la jueza Paula Brito consideró la irreprochable conducta anterior del imputado y que ya no es alcalde de Recoleta, por lo cual la prognosis de la pena baja considerablemente. Además, destacó que no salió del país a pesar de que no tenía cautelar al respecto.

Cabe señalar que la fiscalía Regional Centro Norte, a través del persecutor Marcelo Cabrera, manifestó su disconformidad luego de conocerse la revocación de la prisión preventiva y anunció que apelarán.

“La resolución de hoy día no la compartimos, no estamos de acuerdo. Las cortes también han sido bien claras en torno a la necesidad cautela de la presión preventiva del entonces alcalde Jadue”, dijo en rueda de prensa.

“Hoy día no se han entregado por la defensa antecedentes nuevos. Los antecedentes que se entregaron ya constaban en las revisiones anteriores. Los antecedentes nuevos que nosotros otorgamos, y que se presentó por parte de la fiscalía, tienden a dar mayor verosimilitud en cuanto a la participación, a cómo se gestaron incluso las estafas, los cohechos”, explicó el persecutor.

“No compartimos la resolución de hoy día de la magistrada y existen los canales formales y legales en los que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la corte para revertir esta situación”, anunció Marcelo Cabrera.

IMÁGENES:

PURANOTICIA