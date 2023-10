Daniel Jadue no descarta nueva candidatura presidencial: "Siempre estaré disponible a asumir las tareas que me pida el PC"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sostuvo que está disponible para asumir una nueva candidatura presidencial si es que el Partido Comunista se lo pide.

“Yo siempre estaré disponible a asumir las tareas que me pida mi partido”, señaló Jadue en entrevista con el programa Stock Disponible de Canal VíaX.

El jefe comunal también se refirió a las palabras del presidente Gabriel Boric, respecto a que el expresidente Piñera era un demócrata, cosa que no comparte.

“Yo puedo hablar por mí, no puedo juzgar al Presidente. Para mí Piñera no es un demócrata, para mí, Piñera es un violador de Derechos Humanos, Piñera es alguien que le declaró la guerra a su pueblo y que hoy está imputado, junto a varios de sus ministros, por crímenes de lesa humanidad, entonces ahí hay algo que no concuerdo”, sostuvo.

Jadue también se refirió al rol que cumple el PC en el Gobierno e indicó que “no es que hayamos cedido, somos parte de un Gobierno en donde confluyen diversas fuerzas. No puedo hablar a nombre del PC, los voceros oficiales son Lautaro y Bárbara”.

“Yo creo que los límites están en no seguir profundizando el neoliberalismo y tratar de restablecer los derechos económicos, sociales y culturales que el pueblo de Chile viene reclamando hace mucho tiempo”, añadió.

El alcalde de Recoleta sostuvo que el Gobierno de Gabriel Boric no es de izquierda, recordando los dichos de la propia vocera de La Moneda y camarada de partido, Camila Vallejo.

“No, ellos mismos dijeron que no era un Gobierno de izquierda. Yo recuerdo la declaración después del triunfo del Gobierno, antes de entrar, la vocera dijo que este no iba a ser un Gobierno de izquierda, va a ser un Gobierno de centroizquierda socialdemócrata bastante moderado”, expresó.

“No soy quién para juzgar, pero hay partidos que se dicen de centroizquierda, y que yo considero que no tienen nada de izquierda”, complementó.

Otro de los temas que abordó fue la Ley de Usurpación y señaló estar de acuerdo con el veto del Gobierno.

“Yo no estoy de acuerdo con las tomas, pero es un recurso último de estado de desesperación. Nadie se toma las cosas que están ocupadas y cuando lo hacen está la ley que protege al propietario y yo estoy de acuerdo de proteger el derecho de propiedad”, apuntó.

“Aquí lo que hay que hacer es algo completamente distinto, lo que tenemos que hacer es mejorar las leyes, de tal manera que un juicio por desalojo no se demore tres años, se demore tres meses. Pero hacer que prevalezca la justicia y el imperio de la ley”, añadió.

También se refirió al proceso constituyente y señaló que “no hay ningún antecedente que permita aprobar lo que están haciendo los Republicanos en la nueva Constitución”.

“Yo no podría aprobar nunca una constitución que obligue a una niña violada a tener el hijo de un violador. Lo que están haciendo es criminal”, sostuvo.

"Los republicanos son fundamentalistas religiosos que quieren obligar a las jóvenes y a las mujeres violadas, que quedan embarazadas producto de esta violación, a tener los hijos, es decir, a que se revictimicen de por vida“, agregpi.

“Yo no estoy en desacuerdo con que, si a alguien le pasa esto, que ojalá nunca le pase, y quiera tener esa guagua, lo tenga, pero uno no lo puede obligar por ley. Lo que están haciendo es criminal”, complementó.

Por último, Jadue declaró que Kast y a los republicanos “que son los principales responsables de este tremendo fracaso constitucional”.

