Daniel Jadue llamó a "no firmar" un acuerdo constitucional que "traiciona el mandato del pueblo que nos escogió"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hizo un llamado al Partido Comunista (PC) a no firmar el acuerdo constitucional si este no asegura que el mecanismo redactor será con integrantes 100% electos mediante sufragio.

A raíz de los diálogos que se están llevando a cabo entre oposición y oficialismo con el fin de llegar a un entendimiento que dé continuidad al proceso constituyente, este jueves líderes del PC se reunieron de manera "extraordinaria" vía telemática.

Según informó La Tercera, en la previa a esa cita el excandidato presidencial instó mediante un mensaje de audio al grupo de militantes a no doblegar los esfuerzos para que la opción de un órgano 100% electo se imponga, cuando la posibilidad de que sea uno mixto con expertos designados gana cada vez más terreno.

"Todavía no entiendo, compañeros y compañeras, ¿cuándo le empezamos a tener tanto temor a andar solos durante un tiempo por el camino de la política en nuestro país? La verdad es que no me siento solo si no firmamos un acuerdo que traiciona el mandato del pueblo que nos escogió y al que decimos representar", sostuvo Jadue.

Y añadió que "el escenario de la 'realpolitik' o de la política de lo posible solo nos encadena a siempre trabajar para los que no quieren que haya cambios, a los que terminan adorando a los golpistas".

"Yo, la verdad, es que prefiero pasar el tiempo de la derrota en nuestra trinchera hasta que se recomponga el escenario, pero pensar que el único escenario a disputar es el que me impone la derecha, creo que no es correcto. Los escenarios son múltiples y uno es efectivamente, al igual que el 15 de noviembre, no firmar y esperar que nuevamente hayan condiciones para impulsar cambios de verdad", zanjó.

Posterior a la reunión, el Partido Comunista reafirmó su postura inicial de apoyar solamente un acuerdo si se garantiza de manera explícita que la composición del órgano será con miembros 100% electos.

