Daniel Jadue incumple medida cautelar de firma semanal tras no presentarse en comisaría de La Reina

Daniel Jadue incumplió con la medida cautelar de firma semanal, según informó la 16° Comisaría de Carabineros de La Reina al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

La institución uniformada indicó al tribunal que entre el lunes 13 de abril hasta el domingo 19 de abril, el imputado no se presentó en la unidad policial.

La obligación impuesta por el tribunal establecía explícitamente que el exalcalde de Recoleta tenía que acudir al mencionado cuartel de La Reina en horario de oficina. Esta exigencia se suma a otras restricciones vigentes que pesan sobre él, las cuales incluyen el arraigo nacional y el arresto domiciliario nocturno.

Este actual escenario judicial se originó luego de que la defensa del exjefe comunal solicitara formalmente al Tercer Juzgado una rebaja de sus medidas cautelares previas. En su argumentación, los abogados señalaron que mantener un arresto domiciliario total le generaba problemas psicológicos y le impedía trabajar.

Frente a esta petición, la instancia judicial decidió acceder y modificó la restricción, otorgándole a la exautoridad el beneficio del arresto domiciliario nocturno.

Actualmente, la exautoridad enfrenta cargos por los delitos de negociación incompatible, cohecho, estafa y fraude al fisco, todos enmarcados en la investigación del denominado caso Farmacias Populares.

Por estos ilícitos, se advierte que arriesga una pena de 18 años de cárcel. El siguiente paso en este proceso será la audiencia de preparación de juicio oral, la cual quedó programada para llevarse a cabo el próximo 9 de junio.

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