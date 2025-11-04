Daniel Jadue fue removido de la comisión política del PC por estar inhabilitado para ejercer el derecho a sufragio

Daniel Jadue quedó fuera de uno de los principales espacios de poder de su colectividad, la comisión política del Partido Comunista (PC).

El 16 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) informó sobre la modificación de la integración de la comisión política del PC con la salida del exalcalde de Recoleta, por encontrarse inhabilitado para ejercer el derecho a sufragio.

El exjefe comunal fue formalizado por delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares y se encuentra bajo la medida cautelar de arresto domiciliario.

Esta situación también lo llevó a que se rechazara su candidatura al Congreso por el distrito 9. Cuando el Tribunal Calificador de Elecciones analizó su caso, la exautoridad estaba acusado por los delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal.

PURANOTICIA