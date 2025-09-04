Daniel Jadue aún teme por su candidatura como diputado: "Seguramente lo va a tener que ver el Tricel"

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), valoró el fallo del Segundo Tribunal Electoral Regional (TER), que rechazó un requerimiento de Renovación Nacional para impugnar su candidatura como diputado en el distrito 9 de las comunas Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Según consigna La Tercera, en su programa de streaming "Sin Maquillaje", Jadue se refirió la resolución que le permite continuar como candidato a pesar de estar imputado por los delitos de fraude al Fisco, cohecho y estafa concursal en el marco del caso Farmacias Populares.

"Efectivamente estamos dando un paso más, no hay que cantar victoria, queda todavía una apelación que pueden hacer al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aquellos que no son capaces de ganarnos en la urna y, por lo tanto, quieren ganarnos por secretaría", aseguró el exjefe comunal.

Además, criticó al Ministerio Público por ser "una institución que con actos administrativos podría dejar afuera al que no le gustara".

En ese sentido, afirmó que "ellos tienen la potestad exclusiva, te formalizan, te acusan y te dejan afuera. Entonces esto tiene que ser evaluado por un juez".

“Eso lo ha dejado establecido, por lo menos, en este primer fallo, el Segundo Tribunal Electoral y seguramente lo va a tener que ver el Tricel durante los próximos días. Así que vamos consolidando”, añadió.

También consignó que "ya hay un informe del Servel que dice que estoy completamente habilitado. Ya hay un informe del Tribunal Electoral Regional, que dice que estoy habilitado y que no hay nada que me impida ser candidato, que es lo que venimos diciendo desde un comienzo".

“Yo estoy absolutamente convencido. Voy a demostrar no solo mi inocencia, sino que además gran parte de cómo se ha dado este montaje y, por lo tanto, además vamos a seguir en esta pelea hasta el último día”, concluyó.

PURANOTICIA