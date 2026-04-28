CUT rechazó propuesta de reajuste del sueldo mínimo del Ministerio de Hacienda y llevará la disputa al Congreso

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre el reajuste al sueldo mínimo, el cual planteaba un aumento cercano a cerca de $23 mil.

Tras la mesa de negociación, el presidente del gremio, José Manuel Díaz, señaló: "Nuestro rechazo a la propuesta que nos manifestó el ministro Quiroz y el ministro Arrau, porque la consideramos insuficiente. No cumple ninguna de las expectativas que consideramos necesarias".

Ante este escenario sin acuerdo con el Ejecutivo, el líder sindical adelantó los próximos pasos de la organización: “Iremos al Parlamento a poner nuestras posiciones y hacerles entender que hoy día las cosas son más caras en el mes de abril que en el mes de enero”.

Las posturas de ambas partes evidencian una brecha significativa. Mientras que la administración gubernamental sugirió un alza sustentada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) —lo que contemplaría el mencionado avance real cercano a los $23 mil—, la propuesta original de la CUT apuntaba a fijar el salario mínimo en $637 mil.

Es importante recordar que el nuevo monto debe entrar en vigencia obligatoriamente este viernes 1 de mayo. Actualmente, y desde el mes de enero de este 2026, el ingreso mínimo se encuentra establecido en $539 mil.

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