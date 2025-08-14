CUT entrega respaldo a la candidatura de Jeannette Jara y presenta sus propuestas programáticas

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) entregó su apoyo formal a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y le presentaron sus propuestas programáticas.

Durante la reunión, los dirigentes de la CUT le hicieron entrega a la abanderada de un documento con 14 propuestas concretas para su programa de Gobierno.

La exministra del Trabajo agradeció el apoyo del gremio y “por venir a entregar sus propuestas, en el marco de la discusión programática que estamos haciendo y que, como ustedes saben, se va a presentar oficialmente este lunes 18 (de agosto)”.

“Hasta ahora habíamos recibido, tanto las propuestas de los partidos que competimos en las primarias, como de los grupos empresariales que han hecho foros, donde han manifestado también sus inquietudes, pero creo que faltaba en este equilibrio”, indicó.

Asimismo, manifestó que el que “hoy día me vengan a dar su apoyo, realmente me llena el corazón de energía para la gira que viene”.

Además, la candidata invitó a la CUT y a otros sectores organizados a participar en los foros regionales que se realizarán durante su gira nacional.

Por su parte, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, explicó que el respaldo a Jara fue decidido de manera unánime por la estructura sindical.

"Esta tarde hemos venido a visitar a nuestra candidata para expresarle nuestro acuerdo de la estructura sindical, desde nuestra Dirección Nacional, que es el Consejo del Estudio Nacional Ampliado, que hizo un debate bastante amplio sobre el tema, manifestando la preocupación que tenemos por el avance de la ultraderecha. Ahí salió un apoyo unánime del movimiento sindical de adherir a la campaña de Jeannette Jara”, señaló el dirigente.

Por su parte, el secretario general de la CUT, Eric Campos, expresó que "con mucho entusiasmo y con mucha alegría, hemos venido las dirigentes y los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores a apoyar a Jeannette Jara”.

“Quienes creemos en los derechos sociales, quienes vivimos de un salario, estamos con Jeannette Jara y queremos que eso quede muy claro”, complementó.

PURANOTICIA