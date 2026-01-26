CUT critica gabinete de Kast y advierte falta de vínculo con el mundo social: "Es muy tecnócrata"

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, entregó su visión sobre la composición del próximo gobierno de José Antonio Kast y las expectativas del movimiento sindical, en una entrevista con Radio Nuevo Mundo.

En su análisis, Díaz señaló que el gabinete anunciado esta semana tiene un foco en el mercado laboral y destacó la experiencia de algunas figuras vinculadas a esa área, como la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, por su trayectoria previa en la cartera del Trabajo. Sin embargo, sostuvo que se trata de un equipo con escasa conexión con el mundo social, afirmando que el gabinete “es un muy tecnócrata, pero es una isla, porque muy poco de él tiene vínculo con el mundo social”.

El dirigente sindical también calificó algunos nombramientos como controversiales, señalando que ciertos ministros han sido “provocadores en los espacios donde están”, mencionando al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a la ministra de la Mujer, Judith Marín, al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y al ministro del Interior, Jaime Campos. Sobre este último, comentó que “es complejo relacionarse con él”, recordando su experiencia previa como dirigente campesino cuando Campos se desempeñaba como ministro de Agricultura.

En esa línea, Díaz sostuvo que “este es un gabinete de emergencia, pero de emergencia para sí mismos”, aunque anticipó que el nuevo gobierno impulsará debates en materias valóricas, económicas y legales.

Respecto a la postura de la CUT frente a la nueva administración, el dirigente explicó que la central sindical analizó su rol en un consejo interno y subrayó que “somos una institución interlocutora de diálogo social, por tanto nos compete conversar con las nuevas autoridades”. En ese contexto, adelantó que buscarán negociar el salario mínimo, incluyendo el del sector público, y defender los avances alcanzados “con herramientas del sindicalismo que es el diálogo y la movilización”. Además, afirmó que su objetivo es que “el trabajo decente se convierta en una realidad en el país”.

Díaz también se refirió al Proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público, conocido como “ley de amarre”, señalando que contemplaba tres ejes principales, trabajo decente, estabilidad laboral y libertad sindical, los que, según indicó, se vieron debilitados en el Congreso por falta de apoyo parlamentario, incluso desde sectores del oficialismo.

Finalmente, criticó la actual división del oficialismo y proyectó que esa fragmentación podría favorecer al nuevo mandatario. En ese sentido, advirtió que “si este año no hay una oposición de los partidos cohesionada, única, el presidente Kast se va a ir consolidando y todo lo que se haga será considerado como una acción obstructiva y en esto va a justificar muchas cosas que va a implementar”.

