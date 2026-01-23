CUT califica a Jaime Campos como "lo más rancio de la política" y critica a Ximena Rincón por haber pasado "por todo el arco político" 

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, cuestionó duramente el gabinete anunciado por el Presidente electo, José Antonio Kast, apuntando especialmente a Jaime Campos, en Agricultura; y a Ximena Rincón, en Energía.

En una asamblea con sindicatos y asociaciones gremiales de la región de Los Ríos, el dirigente sindical sostuvo que al revisar los futuros secretarios de Estado aparecen figuras que representan continuidades que criticó con dureza.

En ese contexto, afirmó que Campos “es una cebolla en escabeche que viene de atrás, porque es lo más rancio que tiene la política”.

Asimismo, apuntó contra la futura ministra Rincón, señalando que “también uno encuentra fisuras o a la señora Ximena Rincón, que ha pasado por todo el arco de la política, y creo que eso también tiene un tema ético“.

Díaz también se refirió al designado ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, indicando que se trata de un académico con una visión crítica sobre reformas laborales recientes. Según expresó, tiene una mirada “no muy amable” respecto de la Ley de 40 horas y del proceso de negociación del salario mínimo.

A nivel general, el líder de la CUT criticó los vínculos de las futuras autoridades con grandes empresas y consorcios, cuestionando la orientación que podría tener la próxima administración.

En paralelo, adelantó que desde el equipo del Presidente electo lo contactaron para sostener una reunión durante la próxima semana, en la que esperan presentar las demandas y planteamientos de la multisindical.

Pese a sus críticas, Díaz aseguró que la CUT buscará mantener relaciones cordiales con el próximo Gobierno, con el objetivo de fortalecer el diálogo social entre trabajadores y autoridades.

