CUT arremete contra el Ejecutivo tras retiro de proyecto de negociación ramal: "Es un Gobierno de los empresarios"

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) criticó duramente al Gobierno de José Antonio Kast luego que se oficializara el retiro desde el Congreso del proyecto de negociación ramal, impulsado por la administración de Gabriel Boric y valorado por el mundo sindical.

En punto de prensa, el secretario general del organismo Eric Campos y el vicepresidente de comunicaciones, David Acuña, acusaron que las medidas anunciadas por el Ejecutivo configuran una agenda que favorece al mundo empresarial y debilita los derechos de los trabajadores.

"Aquí se está usando como chivo expiatorio la reconstrucción en el sur para avanzar en una agenda legislativa que solo beneficia a los grandes empresarios y que golpea a las familias trabajadoras en Chile", comentó Campos.

Y cuestionaron la forma en que se adoptó la decisión de retirar el proyecto de negociación ramal. "Esta no es la forma de gobernar. Le están notificando a los trabajadores de Chile que van a gobernar sin diálogo", afirmaron.

"Lamentablemente, con las últimas medidas han demostrado que es un Gobierno de los empresarios, un Gobierno de los empleadores", agregaron desde la CUT.

Desde el organismo agregaron que “lamentamos profundamente lo que está ocurriendo hoy. Las medidas que se han planteado hablan de rebajas de impuestos, flexibilidad laboral y de quitar derechos como las 40 horas", señalaron.

Asimismo, la multisindical cuestionó que hasta ahora no se concrete una reunión formal entre el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y la CUT.

En ese sentido, fueron críticos de que la primera reunión del titular de la cartera haya sido con representantes empresariales, mientras que la central sindical aún no ha sido convocada.

"Creemos que el diálogo es fundamental. Estamos disponibles para conversar, pero no con la pistola en la mesa, sino en un diálogo fraterno entre contrapartes", plantearon.

Finalmente, desde la CUT advirtieron que analizarán los pasos a seguir frente a lo que calificaron como una "batería de proyectos antitrabajadores", aunque recalcaron que esperan abrir un espacio de conversación con el Ejecutivo, especialmente considerando que en abril corresponde iniciar la discusión sobre el salario mínimo.

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