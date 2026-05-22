Senadora Provoste tras auditoría en Codelco plantea que el directorio "debe tomar medidas drásticas"

La presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Yasna Provoste, se refirió al complejo momento que vive Codelco tras la auditoría por sobreestimación de producción en 2025.

La legisladora manifestó que "es grave que la auditoría interna de la empresa haya detectado incumplimientos normativos en el reconocimiento de su producción".

Producto de esa inspección, se descubrió una sobrestimación de cerca de 27 mil toneladas en la producción informada el año pasado.

La investigación estableció responsabilidades individuales sobre el hecho de siete ejecutivos amonestados y de un exejecutivo de empresa, de la Casa Matriz y de las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales.

Según la parlamentaria, "el directorio debe tomar medidas drásticas, pues esto puede ocurrir en una compañía de nivel mundial como Codelco, que es patrimonio de todos los chilenos".

La congresista por Atacama valoró que se haya informado de manera transparente al país, al mercado y a las agencias que los responsables fueron sancionados y que los antecedentes sean puestos a disposición del Ministerio Público.

"Ese es el camino correcto. Pero, independiente de la magnitud de las cifras, lo central es reforzar con urgencia los controles internos e incorporar los más altos estándares internacionales, para que esto no se repita”, añadió.

"Codelco no sólo tiene el desafío de mejorar su producción y la seguridad de sus trabajadores. Hoy debe demostrar que su gobierno corporativo está a la altura del rol estratégico que la empresa cumple para Chile", cerró Yasna Provoste.

Cabe señalar que el martes 26 de mayo, Máximo Pacheco dejará la presidencia de Codelco y su lugar lo ocupará el economista Bernardo Fontaine, quien fue nombrado por el Presidente José Antonio Kast.

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