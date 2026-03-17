Gobierno de José Antonio Kast retira proyecto de negociación ramal presentado por Gabriel Boric

Este martes se informó desde la Cámara de Diputados que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró de tramitación el proyecto de negociación ramal que ingresó su predecesor, Gabriel Boric a inicios de enero.

Así se informó en la cuenta de la primera sesión de la sala de la Cámara de Diputados de este nuevo periodo legislativo.

A través de un oficio enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), Kast comunica que "en uso de mis facultades constitucionales, vengo a retirar el mensaje contenido en el oficio N°282-373, con fecha 09 de enero de 2026".

El documento es firmado por el Presidente y sus ministros Jorge Quiroz, de Hacienda, Daniel Mas, de Economía, y Tomás Rau, de Trabajo.

La iniciativa, que fue una de las últimas ingresadas por el gobierno de Gabriel Boric, buscaba permitir que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acordaran estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral.

Consideraba, además, abordar aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo, reglas de implementación de los distintos convenios, entre otras.

Este no es el único movimiento de la Segpres en la jornada. En el proyecto de envejecimiento positivo -que busca promover el cuidado integral de las personas mayores- el Gobierno retiró el veto, por lo que la iniciativa queda lista para ser despachada como ley.

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