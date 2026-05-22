Senador Kusanovic amenaza con rechazar la megarreforma: "Es indignante que el Gobierno pretenda avanzar sin dialogar"

El senador Alejandro Kusanovic, independiente adscrito al comité de RN, afirmó que cuando el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social llegue a la Cámara Alta no lo aprobará.

Al respecto, el parlamentario dijo que "todo indica que en el Senado el proyecto enfrentará una discusión extensa y una votación de pronóstico muy ajustado. Y en ese escenario, es indignante que el Gobierno pretenda avanzar sin dialogar".

Explicó que "hasta la fecha, ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Por el contrario, han preferido negociar con sectores de izquierda en Magallanes, a espaldas del diputado Alejandro Riquelme (Republicano de la misma región) y de las mías".

Alejandro Kusanovic precisó que "lo digo con total claridad: si no median disculpas públicas, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la región de Magallanes, el Gobierno simplemente no contará con mi voto".

Para cerrar, el senador manifestó que "el futuro del país no se construye con exclusión ni deslealtades, y no voy a tolerar esa forma de hacer política".

PURANOTICIA