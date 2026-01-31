CUT acusa “egoísmo” de la UDI por frenar Sala Cuna Universal en el Senado

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) criticó duramente el retraso en la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, luego de que la comisión de Educación del Senado —presidida por la UDI— decidiera no avanzar esta semana con la iniciativa, frustrando la intención del Gobierno de despacharla antes del término de su mandato.

En entrevista con Radio Cooperativa, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, Karen Palma, acusó directamente a la UDI de actuar con “egoísmo”, apuntando al senador Gustavo Sanhueza como responsable del congelamiento del debate en la comisión.

“Creemos que es un hecho que marca un egoísmo por parte de un sector y de una bancada en particular que es la UDI, entendiendo que este proyecto beneficia a miles de mujeres”, afirmó la dirigenta sindical, recalcando que la medida afecta especialmente a trabajadoras que requieren apoyo para compatibilizar empleo y cuidados.

Palma sostuvo que la CUT rechaza “enérgicamente” la decisión de no tramitar la iniciativa, asegurando que el proyecto estaba cerca de ser aprobado. Según indicó, faltaban las últimas dos tramitaciones para que saliera del Parlamento y ya existía un acuerdo transversal, además de un trabajo previo con organizaciones sociales.

En esa línea, denunció que, con este retraso, “miles de mujeres trabajadoras se quedan sin este avance para el mundo del trabajo”, insistiendo en que la Sala Cuna Universal representa un apoyo concreto para la inserción y permanencia laboral femenina.

La vicepresidenta de la CUT también afirmó que detrás de la postergación habría una “intencionalidad política”, señalando como antecedente que el presidente electo José Antonio Kast ha planteado que buscará intervenir la iniciativa, lo que a su juicio evidencia una mirada que se impondría “en desmedro de las grandes mayorías”.

Finalmente, Palma extendió sus críticas hacia el Gobierno de Gabriel Boric, acusándolo de haber confiado en los llamados al diálogo desde sectores de derecha. “La derecha dice ‘conversemos’, pasa el tiempo y nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones”, concluyó, apuntando a la falta de avances legislativos antes del cambio de administración.

