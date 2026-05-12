Cumbre en Viña del Mar: Republicanos y Presidente Kast alinean agenda de reconstrucción

El Presidente José Antonio Kast se reunió con los diputados del Partido Republicano en el Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar para abordar la agenda legislativa del Gobierno, en especial el proyecto de reconstrucción nacional.

Al término del encuentro, los asistentes descartaron que uno de los temas haya sido las fuertes diferencias del presidente del partido, senador Arturo Squella, con los asesores del Segundo Piso de La Moneda, quienes estarían manejando al Gabinete.

El diputado Sergio Romero, presidente de la Comisión de Hacienda (que está tramitando el proyecto), señaló que "el Presidente está muy consciente de las necesidades que tienen los chilenos, y en el caso particular mío, la importancia que tiene el proyecto de Reconstrucción que se va a empezar a votar en la Comisión de Hacienda".

"El Presidente de la República está muy agradecido por el trabajo que han hecho sus parlamentarios y nosotros estamos muy agradecidos y esperanzados también en el trabajo que esperamos del Presidente", añadió el legislador.

Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi expresó que "fue una una reunión que siempre es muy necesaria con la bancada de diputados republicanos, algunos ministros y, obviamente, el Presidente".

"Para nosotros es fundamental ser un apoyo del Gobierno, ser un aliado en el Congreso Nacional. Hoy día estamos trabajando la ley de Reconstrucción Nacional, que es muy importante para el futuro de nuestro país, para reactivar Chile, para dar empleo", agregó la parlamentaria.

También dijo que "para cualquier gobierno y para todas las personas que somos parte del oficialismo, lo que tenemos que tener súper presente es que aquí hay un solo equipo que se llama Chile y que está liderado por el Presidente Kast. Es imposible que estemos siempre todos al 100% de acuerdo".

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