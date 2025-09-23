Cuidador de autos fue baleado en su rostro en Barrio Yungay tras discusión con atacante

Un hombre que se dedicaba a cuidar vehículos de manera informal fue herido a bala en su rostro por un motociclista en el Barrio Yungay en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió a eso de las 17:15 horas en la intersección de San Pablo con General Bulnes, cuando un individuo que se movilizaba en una motocicleta scooter le disparó a la víctima con un arma de fuego.

Esta situación fue advertida por personal policial, iniciándose un seguimiento controlado que finalizó cuando el sujeto perdió el control de la motocicleta tras colisionar con otro vehículo.

Al momento de la llegada de funcionarios de la 30° comisaría Radiopatrullas, el individuo extrajo de sus vestimentas un arma de fuego, motivo por el cual un uniformado utilizó su arma de servicio, impactando al sujeto en su muslo derecho, procediendo a su detención y recuperando el arma de fuego con munición.

El coronel Claudio Pavez, prefecto de la Prefectura Santiago Central, señaló que el victimario fue “detenido a dos cuadras de donde se inicia este procedimiento. Los carabineros que proceden a la detención tuvieron que hacer uso de su arma de servicio en una oportunidad, tan solo un carabinero, toda vez que el sujeto, con la finalidad de ser evitado, apuntó hacia el personal de Carabineros o tuvo la intención de hacerlo sacando su armamento desde el pantalón”.

La víctima “se encuentra fuera de riesgo vital, sufrió una lesión menor en su pómulo”. En tanto, el detenido resultó con una herida en su muslo. Ambos están siendo atenidos en un recinto asistencial.

De forma preliminar, el coronel Pavez detalló que testigos han mencionado “que la persona que fue lesionada por arma de fuego aparca vehículos de manera informal y habría tenido una diferencia con este sujeto, que es el detenido, que lo habría amenazado, que iba a volver con un arma de fuego, le iba a causar lesiones”.

La Fiscalía instruyó al 0S9 de Carabineros para realizar las pericias correspondientes en este caso.

