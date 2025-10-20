Cuentas de luz: Biministro de Energía y Economía da un giro y ahora no descarta ley corta para devolver cobros

Álvaro García, biministro de Energía y Economía, se mostró abierto a tramitar una ley corta que permita adelantar las restituciones de los dineros cobrados de más por el mal cálculo de las cuentas de la luz antes de enero, pese a que ayer domingo afirmó que era "completamente inviable" sacar adelante una iniciativa legislativa en tan pocos meses.

"Si hubiera un acuerdo transversal de procesar esto muy rápido, se podría considerar, pero la experiencia nos indica que es muy difícil", aseguró el ministro García en entrevista con Radio Universo.

Y recordó que "hace un año se planteó esta misma discusión respecto del subsidio eléctrico, donde había un acuerdo transversal de aprobarlo muy rápidamente. Bueno, ha pasado un año y todavía no termina de aprobarse".

El secretario de Estado explicó que "la ley actual nos permite hacerlo (la reducción en la boleta) el primero de enero, y a eso estamos apuntando. Si a alguien se le ocurre una mejor solución, bienvenida".

“Estoy abierto al diálogo y a recibir buenas ideas. Lo importante es el acuerdo transversal. Si todas las bancadas se pusieran de acuerdo en un trámite expedito, yo estaría dispuesto a considerarlo", aseguró el biministro.

"Por el momento vamos a seguir avanzando en un camino que nos asegura que en poco más de dos meses las personas tienen su dinero de vuelta", agregó.

Consultado sobre qué legislador, en un periodo electoral, podría oponerse a tramitar un proyecto que busque la restitución de los recursos, García respondió que "yo esperaría que ninguno. Sin embargo, no es sinónimo de que lo logremos hacer en dos meses. Porque recuerde que además de tramitar el proyecto de ley, posteriormente tiene que ir a toma de razón de la Contraloría, y bueno, todo ese proceso toma un tiempo".

“Yo no estoy cerrado a esa oportunidad. La experiencia me indica que no es fácil de lograr, y por eso estamos persiguiendo este otro camino. Pero si se demuestra posible, no tendría un problema en asumir ese camino", finalizó García

PURANOTICIA