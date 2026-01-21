Cuentas de la luz bajarán tras corrección del error tarifario de la Comisión Nacional de Energía

Con la publicación del nuevo decreto tarifario, el Gobierno dio un paso para corregir los sobrecostos detectados en las cuentas de la luz durante el segundo semestre del año pasado. El Diario Oficial dio a conocer el decreto del Ministerio de Energía que fija los cargos de Precio Nudo Promedio (PNP) para la primera mitad de este año, medida que busca subsanar el error metodológico cometido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a mediados de octubre.

Ese desacierto técnico tuvo efectos más allá del ámbito tarifario y terminó golpeando políticamente al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Con el paso de los días se confirmó la salida del entonces ministro de Energía, Diego Pardow, y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla.

Las correcciones en las boletas eléctricas no serán homogéneas y dependerán de cada comuna. De acuerdo con los cálculos del académico de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, en la comuna de Santiago se registrará una disminución de 0,25%. Una baja similar se observará en Maipú, Ñuñoa, Macul, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Pudahuel. En tanto, Buin presentará una rebaja mayor, de 3,6%, mientras que Puente Alto y San Bernardo alcanzarán una disminución de 3,2%. Según Verdejo, estos ajustes deberían comenzar a reflejarse en las cuentas a partir de este miércoles.

El proceso recibió el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR) el jueves pasado, aunque con precisiones. El organismo señaló que las correcciones “se efectúan solo respecto de la inconsistencia metodológica producida en el período que media entre la entrada en vigor del decreto N° 7T, de 2024, y hasta la vigencia del decreto N° 14T, de 2025, ambos del Ministerio de Energía -que fijaron los precios nudo promedios respectivos-, de modo que no comprenden aquellas diferencias que se hubieren generado con anterioridad a esa data".

Asimismo, la CGR indicó que, “considerando que la referida inconsistencia metodológica, según detalla el indicado informe, se refiere a la aplicación de ‘la variación del IPC (Índice de precios al consumidor) y, conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional’, corresponde ajustar la resolución exenta N° 379, de 2023, de la Comisión Nacional de Energía, por cuanto replica dicha inconsistencia".

Desde el Ejecutivo también aclararon que la devolución que se materializa con este decreto no guarda relación con el error de cálculo informado por la empresa de transmisión Transelec, el cual siguió un proceso distinto y cuyos cargos ya se encuentran aplicados.

