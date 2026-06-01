Cuenta Pública 2026: casi dos siglos de historia detrás del mensaje presidencial a la nación

Este lunes 1 de junio, el Presidente José Antonio Kast rendirá su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno en Valparaíso. Se trata del 37° mensaje desde el retorno a la democracia, dando continuidad así a una de las ceremonias más emblemáticas de la vida republicana de nuestro país.

Más allá del discurso anual, este acto sintetiza casi dos siglos de historia institucional, cambios políticos y transformaciones tecnológicas que han acercado progresivamente este rito a la ciudadanía.

La Cuenta Pública presidencial tuvo inspiración en la tradición parlamentaria inglesa, donde el Ejecutivo informa periódicamente al Legislativo.

En Chile, esta práctica se remonta a la Constitución de 1828, y quedó firmemente establecida en la Constitución de 1833.

El primer registro formal corresponde al 1 de junio de 1832, cuando el Presidente José Joaquín Prieto inauguró la tradición del Mensaje Presidencial. En sus primeros años, el Congreso incluso podía responder formalmente al discurso mediante un documento elaborado por una comisión de parlamentarios e intelectuales, tal como ocurría en el mundo británico.

Uno de los hitos se registró el 1 de junio de 1924, cuando el discurso fue transmitido por primera vez por radio en vivo, durante el gobierno de Arturo Alessandri. Por primera vez, la ciudadanía pudo seguir directamente el mensaje presidencial. Décadas después, en 1962, la televisión amplió aún más ese alcance, con Jorge Alessandri.

EL 21 DE MAYO Y LA TRADICIÓN CÍVICO MILITAR

La Constitución de 1925 fijó la Cuenta Pública para el 21 de mayo, coincidiendo con el Día de las Glorias Navales. Desde 1926, con el Presidente Emiliano Figueroa, se consolidó su realización ante el Congreso Pleno en esa fecha, mezclando conmemoración histórica y evaluación gubernamental.

Sin embargo, este período también registró episodios complejos. Uno de los más recordados ocurrió en 1938, cuando incidentes violentos —incluidos disparos dentro del Salón de Honor— evidenciaron la tensión política de la época.

Asimismo, otros momentos reflejan circunstancias extraordinarias: en 1960, el Presidente Jorge Alessandri debió interrumpir su mensaje producto de uno de los terremotos más devastadores de la historia.

CAMBIOS INSTITUCIONALES

El último Mensaje Presidencial en el antiguo Congreso de Santiago se realizó el 21 de mayo de 1973, pocos meses antes del quiebre institucional.

La Constitución de 1980 eliminó la fecha fija, estableciendo solo la obligación anual del mensaje. Tras el retorno a la democracia en 1990, el Presidente Patricio Aylwin reinstaló la tradición del 21 de mayo como símbolo de continuidad republicana.

En 2017, mediante la Ley N° 21.011, la fecha fue trasladada al 1 de junio, separándola de la conmemoración naval y reforzando su carácter político-administrativo propio.

El rito también ha reflejado las contingencias del país. En 2020, debido a la pandemia de covid-19, la Cuenta Pública fue postergada excepcionalmente al 31 de julio y realizada bajo condiciones especiales. En los años siguientes, se mantuvieron restricciones sanitarias que afectaron el formato y asistencia.

EL MÁS LARGO FUE DE BORIC

Asimismo, los discursos han variado en extensión: uno de los más largos fue el del Presidente Gabriel Boric en 2023, con más de 3 horas y media, mientras que el más breve registrado fue del Presidente Juan Antonio Ríos en 1942, que duró apenas 27 minutos.

Con la realización de la Cuenta Pública de 2026, se completarán 37 mensajes presidenciales desde el retorno a la democracia en 1990, lo que refleja la estabilidad de este mecanismo de rendición de cuentas.

Cabe hacer presente que más que un discurso, la Cuenta Pública es un espacio donde el Presidente informa sobre la gestión del Estado; presenta prioridades futuras; y dialoga simbólicamente con el Congreso y la ciudadanía.

PURANOTICIA