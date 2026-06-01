Ministros Rincón y Undurraga recibieron insultos en actividad del Día del Patrimonio: "La crítica es bienvenida, el odio jamás"

Los ministros de Energía, Ximena Rincón, y de Las Culturas, Francisco Undurraga, además de otras autoridades, fueron insultadas durante varios minutos por parte del público en la presentación de la obra «La Pérgola de las Flores», realizada en el Centro Cultural Ceina, ubicado a un costado del Instituto Nacional, con motivo del Día del Patrimonio.

"Fui a ver «La Pérgola de las Flores», una de las obras más queridas y representativas de nuestra identidad cultural. Una obra popular, luminosa, profundamente chilena. Pero antes de que comenzara la función, ocurrió algo que no puede normalizarse", señaló la ministra Rincón en su cuenta de X.

A ello agregó que "durante cerca de 15 minutos, un grupo de personas del público se dedicó a insultar a autoridades presentes en el teatro. Gritaron 'ladrones', 'ratas', 'fachos', 'váyanse'. Lo hicieron -incluso- mientras la presentadora intentaba dar inicio a la función. No dejaron hablar. No dejaron escuchar. No dejaron que el resto del público pudiera vivir en paz el inicio de una obra que pertenece a todos".

"Lo más triste es que no fue un acto de valentía. Fue un acto bajo y cobarde. Porque la valentía democrática no consiste en gritar desde una butaca, en patota, protegidos por el anonimato del tumulto. La valentía democrática consiste en dar la cara, argumentar, debatir, sostener ideas, discrepar con respeto y hacerse responsable de las palabras. Chile necesita crítica, por supuesto. Necesita fiscalización, necesita opinión, necesita ciudadanos activos. Pero nada de eso justifica la agresión verbal ni la degradación del otro", complementó la exmilitante de la Democracia Cristiana.

Más adelante en su mensaje expresó que "lo más grave es que este tipo de episodios se han ido haciendo frecuentes. Algunos parecen creer que la violencia verbal es una forma superior de compromiso político. No lo es. Es apenas la expresión de una democracia enferma, donde el adversario deja de ser alguien con quien se debate y pasa a ser alguien a quien se quiere humillar, expulsar o silenciar".

"No me resigno a eso. No me fui y me quedé durante toda la obra y percibí la vergüenza de mis compañeros de fila que comparten las ideas de quienes gritaban pero no recurren al insulto para expresar su malestar", enfatizó.

Por último, Rincón sostuvo que "la democracia exige coraje. Pero también exige educación cívica, respeto y responsabilidad. Y hoy, más que nunca, quienes creemos en la libertad, en la convivencia y en la dignidad de las personas tenemos el deber de decirlo con claridad: la crítica es bienvenida; el odio: jamás!".

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