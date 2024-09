Cubillos y hermano de Boric protagonizan tenso debate en redes sociales

La cuestionada candidata de derecha a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, se trenzó en un duro intercambio de opiniones con el hermano del Presidente de la República, Simón Boric, jefe de Gabinete en la Universidad de Chile, debido al millonario sueldo de la exministra en la Universidad San Sebastián.

Utilizando su cuenta en la red social X, Simón Boric escribió: “Qué sentirán los científicos/as con sus honestos sueldos vs Marcela. Ella, 4 libros. Uno ideológico sobre la primera convención. 3 más de lo mismo. Todo mientras era ministra y luego política en España”.

La respuesta de la ex secretaria de Estado y exconvencional constituyente fue igualmente contundente, aludiendo a la gestión del Presidente Gabriel Boric, a quien responsabilizó del estado actual del país, junto con recordar el denominado caso Convenios, que involucra a reparticiones públicas y fundaciones, en su mayoría vinculadas a Revolución Democrática (RD).

“Oye hermano del Pdte @GabrielBoric qué sentirán los millones de chilenos con un Pdte que no terminó su carrera, que nadie sabe qué pega hace (porque bien no estamos) y que será recordado por los miles de millones de pesos que se les “perdieron” en sus fundaciones”, escribió Marcela Cubillos.

Luego de eso vino la respuesta del hermano del presidente, quien escribió: “Fundaciones igual a la USS? Que te pagaba 17 millones siendo ministra, sin hacer clases y, siendo todo lo que no puede hacer un investigador. Marce, te hemos financiado tu vida y campaña. Al no ser profe presente, has burlado la educación de tus “estudiantes”, los más vulnerables”.

Cabe mencionar que el martes Cubillos se defendió de las críticas en torno a los $17 millones que recibe como sueldo mensual en calidad de docente de la Universidad San Sebastián aludiendo a que se trata de una entidad privada que tiene libertad para fijar las remuneraciones de sus empleados.

“¿Es un muy buen sueldo? Sí. ¿La política de remuneraciones la fija la Universidad San Sebastián? Sí. Vuelvo a decir, no sé qué pretende la izquierda, que sean ellos quienes fijen los sueldos cuando uno trabaja en una institución privada”, afirmó la candidata al sillón municipal de Las Condes apoyada por la oposición.

Según una publicación de El Mostrador, Cubillos recibió su remuneración de docente mientras residía en Madrid junto a su marido Andrés Allamand, quien estaba a cargo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

PURANOTICIA