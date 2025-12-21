Cubillos afirma que victoria de Kast fue también política y no solo electoral

Desde Madrid, donde reside desde hace un año, la exministra Marcela Cubillos analizó el triunfo presidencial de José Antonio Kast, asegurando que no se trató solo de una victoria electoral, sino también política, al enfrentar dos miradas de país claramente distintas. “Había dos miradas de país y la gente eligió”, afirmó en entrevista con La Tercera.

Cubillos reconoció que apoyó abiertamente la candidatura republicana y que votó por Kast en primera y segunda vuelta, destacando que logró aglutinar a las fuerzas que se manifestaron en el Rechazo constitucional. A su juicio, Evelyn Matthei no consiguió representar una oposición firme a la izquierda, lo que terminó debilitando a Chile Vamos.

La exministra sostuvo que el eje político surgido tras la Convención Constitucional desplazó el antiguo clivaje del Sí y el No, y que Kast encarnó con mayor claridad una derecha coherente y perseverante. En ese sentido, valoró su capacidad de mantenerse fiel a sus convicciones, incluso cuando el escenario político parecía adverso.

Finalmente, Cubillos destacó el enfoque de “gobierno de emergencia” planteado por el presidente electo, centrado en seguridad, economía y educación, y aseguró que su liderazgo puede abrir un nuevo ciclo político. Aunque descartó integrarse al gobierno desde el extranjero, afirmó que apoyará el proyecto republicano y que el triunfo de Kast marca un cambio profundo en la discusión política del país.

PURANOTICIA