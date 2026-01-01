Cuatro niñas mueren en incendio que destruyó cité en Melipilla

Una grave tragedia marcó el inicio del Año Nuevo en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, luego que cuatro niñas de nacionalidad boliviana fallecieran producto de un incendio que afectó a un cité ubicado en el pasaje Santa Teresa, durante la madrugada de este jueves.

Según los primeros antecedentes, el siniestro se originó cerca de las 05:00 horas, cuando las menores —de 5, 8, 13 y 15 años— se encontraban al interior del inmueble, el cual fue rápidamente consumido por las llamas debido a su estructura de material ligero.

El comandante de Carabineros, Cristian Márquez, confirmó el fallecimiento de las menores y señaló que “murieron cuatro menores de edad, además hay más personas afectadas por el humo y el fuego”, detallando que un total de ocho personas resultaron damnificadas producto del incendio.

Asimismo, la autoridad policial indicó que tres viviendas resultaron completamente destruidas, mientras que otros ocupantes del cité debieron ser atendidos por personal de emergencia a raíz de la inhalación de humo y lesiones menores.

Respecto al origen del fuego, no se descarta una falla en el sistema eléctrico, hipótesis que deberá ser confirmada por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), organismo que quedó a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.

