Cuatro heridos a bala deja falsa venta de celular frente a un templo evangélico en Colina

Carabineros informó que cuatro personas resultaron heridas a bala la noche de este miércoles 9 en Colina, en el marco de una falsa compraventa de un celular.

Los hechos ocurrieron en la intersección de calles Vista Hermosa con Valparaíso, hasta donde llegaron dos personas en vehículo a efectuar la venta.

En el lugar, el conductor y su acompañante fueron abordados por un grupo indeterminado de individuos que intentaron asaltarlos.

No obstante, el conductor escapó a toda velocidad desde el lugar de los hechos, tras lo cual los delincuentes efectuaron varios disparos.

Los ocupantes de vehículo sufrieron impactos, por lo que ingresaron a recintos asistenciales privados. Pero los proyectiles también alcanzaron a un templo evangélico del lugar, donde resultaron heridas otras dos personas.

Los lesionados son un pastor, que fue alcanzado por una bala en una mano, y un feligrés que sufrió una herida en el tórax, siendo internado en el Hospital San José.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.

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