Cuatro extranjeros "sujetos de interés" fueron retenidos por Carabineros tras el secuestro del empresario en Quilicura

Carabineros tiene retenidos a cuatro "sujetos de interés" por su presunta participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, liberado durante la madrugada de este viernes en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Se encuentra en buenas condiciones en un cuartel policial, según confirmaron la Fiscalía ECOH Metropolitana y Carabineros.

Los retenidos son cuatro sospechosos de nacionalidad extranjera, entre ellos una menor de edad. Fueron trasladados al cuartel del OS9, donde están siendo interrogados por la Fiscalía ECOH Metropolitana y el OS9 de Carabineros.

"A partir de la labor coordinada de @ECOH_FiscaliaRM @FiscaliadeChile y OS9 de @Carabdechile se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer en la comuna de Quilicura", publicó la policía uniformada en su cuenta de X

De acuerdo a estas primeras informaciones, Cantergiani fue trasladado primero a la 38a. Comisaría de Carabineros de Puente Alto, y luego al cuartel del OS9 en Ñuñoa, a la espera de las próximas diligencias, que incluyen su chequeo médico y declaraciones ante fiscalía y los investigadores.

El empresario fue auxiliado por el conductor de una van que lo vio mientras caminaba por las calles de Puente Alto y lo trasladó a la comisaría.

El jueves pasado el mediodía, Cantergiani, cofundador y CEO de Ceroplas, fue interceptado por tres delincuentes, premunidos con armas de fuego, cuando llegaba a su empresa de plásticos, ubicada en calle Colorado de la comuna de Quilicura.

De acuerdo a testigos, los secuestradores amenazaron con armas de fuego a la víctima, para luego subirla a otro auto y huir en dirección desconocida.

Momentos después, cercanos a esta persona habrían recibido mensajes extorsivos. El monto que estarían pidiendo llegaría a los $300 millones. Se desconoce si se pagó un rescate.

La Fiscalía ECOH instruyó el trabajo del OS9, el Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros.

