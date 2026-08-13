Cuatro empresas presentan ofertas para segunda concesión de la Ruta 57 Santiago-Los Andes

El Ministerio de Obras Públicas concretó la recepción de cuatro ofertas técnicas y económicas para la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago-Los Andes, proyecto que contempla una inversión estimada de UF 23.153.000.

Las propuestas fueron presentadas por Vías Chile, China Harbour Engineering Company, Sacyr Concesiones Chile y el Consorcio Strabag Infraestructure Chile.

La iniciativa considera la modernización integral de aproximadamente 110 kilómetros de la Ruta 57, corredor estratégico para el transporte nacional e internacional, especialmente para los flujos de carga y pasajeros provenientes desde Argentina.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, destacó la participación de las cuatro empresas y manifestó que "la recepción de cuatro ofertas para esta segunda concesión demuestra el interés por seguir invirtiendo en infraestructura estratégica para Chile".

"Se trata de un proyecto que modernizará más de 110 kilómetros de la Ruta 57, mejorando la seguridad, la conectividad y la capacidad de un corredor fundamental para las regiones Metropolitana y de Valparaíso, así como para el transporte internacional con Argentina", añadió.

Además, la autoridad valoró el nivel de competencia alcanzado en esta licitación y señaló que "recibir cuatro ofertas es una gran noticia para el sistema de concesiones, ya que existía una preocupación por la disminución del interés y competencia en las licitaciones de obra pública en Chile".

"Durante los primeros 10 años del sistema de concesiones se recibían más de cuatro ofertas por licitación. Luego esa cifra comenzó a caer a menos de tres, mientras que en la última década el promedio rondaba en una oferta y media por proceso. Por tanto, lo que ahora ocurrió demuestra que el Estado siendo el socio confiable que los inversionistas requieren", explicó.

Por su parte, la directora general de Concesiones, Lorena Herrera, indicó que "esta segunda concesión tiene un fuerte sello de integración urbana y seguridad para las localidades de las siete comunas que atraviesa"

"El proyecto no solo contempla las terceras pistas y el nuevo Túnel Chacabuco para agilizar los viajes, sino también una importante inversión en pasarelas peatonales con paraderos, ciclovías, pantallas acústicas y nuevas calles de servicio que mejorarán la calidad de vida y la convivencia de los vecinos con la ruta", detalló.

La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 4 de septiembre de 2026, etapa que permitirá avanzar hacia la adjudicación del proyecto durante el cuarto trimestre de este año. Según el cronograma proyectado, el inicio de las nuevas obras está previsto para 2031 y la puesta en servicio total para 2035. La actual concesión, en tanto, concluirá el 8 de enero de 2027.

DETALLES DEL PROYECTO

La nueva concesión se desarrollará en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, abarcando las comunas de Quilicura y Huechuraba, en la provincia de Santiago; Colina y Tiltil, en la provincia de Chacabuco; y Rinconada, Calle Larga y Los Andes, en la provincia homónima.

En total, el proyecto contempla aproximadamente 110,4 kilómetros de infraestructura vial, que incluyen la actual Ruta 57 (79,8 km), la Ruta G-71 (16,7 km), un nuevo trazado de 9,3 kilómetros que conectará directamente la Ruta 57 con la Ruta 5 y una nueva conexión de 4,6 kilómetros en el sector del Puerto Terrestre de Los Andes, destinada a mejorar la operación logística de la zona.

Entre las principales obras destaca la ampliación a terceras pistas de los primeros 24 kilómetros de la Ruta 57, intervención que permitirá mejorar los niveles de servicio y aumentar la capacidad vial.

Asimismo, se fortalecerá la conectividad transversal, especialmente en el sector urbano de la Región Metropolitana, mediante nuevos enlaces, atraviesos y calles de servicio, además del mejoramiento de las existentes.

El proyecto también contempla la construcción de nuevos puentes, ciclovías y pasarelas peatonales con paraderos asociados, junto con un nuevo túnel paralelo al actual Túnel Chacabuco y la modernización de la infraestructura existente.

A estas obras se suman una nueva área de servicios generales en Los Andes, una plazarela en Huechuraba —en el nuevo atravieso "El Molino"—, mejoras en enlaces y estructuras existentes, la habilitación de un nuevo eje de conexión con la Ruta 5, el mejoramiento de la Ruta G-71 y la construcción de la nueva Ruta Los Andes Oriente.

PURANOTICIA